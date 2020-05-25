مع ظافر العابدين.. ريا أبي راشد تتألق في إطلالة جذابة جديدة
الإثنين 25/مايو/2020 - 10:45 م
ريا ابي راشد
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها صور لها مع الفنان ظافر العابدين، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على انستجرام،
وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : First non virtual interview since the #COVID19 crisis with our very own superstar @dhaferlabidine talking about his success in Hollywood as well as the Arab World!
Catch it on @scoopwithraya back on air this Sunday on @mbc2insta.. وتعني : أول مقابلة غير افتراضية منذ أزمة كورونا مع نجمنا ظافر العابدين يتحدث عن نجاحه في هوليوود وكذلك في العالم العربي! .
وظهرت ريا أبي راشد بفستان باللون البيبي بلو ومزين برسومات الفراشات بأكمام طويلة، بقصة مختلفة من الأسفل، يتوسطه حزام من نفس اللون وشكل الفستان، وحذاء باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد
شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما يتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
واكملت ريا ابي راشد إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت اساور على يديها باللون البني، وهو ما أبرز من إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..