مع ظافر العابدين.. ريا أبي راشد تتألق في إطلالة جذابة جديدة

وظهرت

بفستان باللون البيبي بلو ومزين برسومات الفراشات بأكمام طويلة، بقصة مختلفة من الأسفل، يتوسطه حزام من نفس اللون وشكل الفستان، وحذاء باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.