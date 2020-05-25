بدءا من الأربعاء.. استئناف الحركة الاقتصادية في دبي

وتضمنت التعديلات فتح الحدائق والمتنزهات العامة للجمهور وفق شروط وقائية محددة، منها عدم السماح بتجمع أكثر من 5 أشخاص فيها، وتم السماح للفنادق أيضًا بمعاودة فتح شواطئها الخاصة أمام النزلاء فقط شريطة التباعد المكاني بين الأاشخاص.



