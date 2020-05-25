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أخبار العالم

بدءا من الأربعاء.. استئناف الحركة الاقتصادية في دبي

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:59 م
بدءا من الأربعاء..
بدءا من الأربعاء.. استئناف الحركة الاقتصادية في دبي
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القسم الخارجي
أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد أن استئناف حركة النشاط الاقتصادي سيكون متاحا بدءًا من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11 ليلًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قررت في وقت سابق، إدخال تعديلات  على قرارات التخفيف الجزئي على قيود الحركة بالإمارة. 

وتضمنت التعديلات فتح الحدائق والمتنزهات العامة للجمهور وفق شروط وقائية محددة، منها عدم السماح بتجمع أكثر من 5 أشخاص فيها، وتم السماح للفنادق أيضًا بمعاودة فتح شواطئها الخاصة أمام النزلاء فقط شريطة التباعد المكاني بين الأاشخاص.

كما تم استئناف تشغيل المواصلات العامة، بما فيها رحلات الترام وفيري دبي والتاكسي المائي والعبارات التقليدية والمكيفة ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك وفق الأوقات المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.   

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