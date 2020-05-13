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10 ملايين وجبة... برج خليفة فى دبى يتحول لـ أطول صندوق للتبرعات .. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:55 ص
برج خليفة
برج خليفة
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرأ رصد تحول برج خليفة فى دبى لأطول صندوق للتبرعات من أجل حملة "10 ملايين وجبة.

حيث تحول أطول مبنى في العالم، برج خليفة في دبي إلى أطول صندوق للتبرعات بعد أن تم خلاله عرض ضوئي مذهل وكتابة أسماء المتبرعين وقيمة التبرعات على المبنى. 

وبلغت الإمارات هدفها من جمع التبرعات ووصلت القيمة إلى 1.2 مليون وجبة أو طرد غذائي للعائلات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

هذه المبادرة أطلقت كجزء من حملة "10 مليون وجبة"، وأتاح أطول صندوق تبرعات في العالم إضاءة 1.2 مليون مصباح فردي للشركات والمنظمات والأفراد المشاركة في حملة التبرع هذه على واجهة المبنى الذي يبلغ طوله 828 مترًا.

، 
ويعد برج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 مترًا.
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