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البطل حسنين يروى مفاجأة بعد استشهاد منسى ..طلقة خرجت من سلاحه وفحصنا جثمانه للتأكد من وفاته

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:21 م
منسي
منسي
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عادل نصار

روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء، واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي.


وقال حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إن :"أنا طلعت فوق السطح في عز المعركة، ووجدت الشهيد البطل منسي استشهد وكان واخد ساتر على الخزان الماء الموجود فوق السطح".


وأضاف البطل، أنه :"كان حزام السلاح بتاعه على كتفه، ويديه على الزنات، وسلاحه بجانبه، وقال كلمة لم أستطع تمييزها ولم أفهم، وشيكت عليه في أجزاء بجسده للتأكد من أنه استشهد وفارق الحياة".


وتابع حسنين، أنه :"طلقة خرجت من سلاحه ويديه كانت على الزنات، وسلمت سلاحي أنا وزميلي في مستشفى العريش ومينفعش إني أسيبه مهما حصل ومش انا لوحدي أنا وزميلي".

 

من جانبه قال الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث، أنه :"قبل الهجوم بلحظات طلعت الخدمة فوق السطح زي ما حصل في المسلسل، وقيل أن انهاردة الجمعة ودي ساعتهم ومش عارف ليه اتقالت من زميلي".


وأضاف أنه :"بدأ التعامل يشتغل شوية بشوية وشد أكتر من كل الاتجاهات علينا، وكنت فوق السطح والضرب كان شغال جامد، والتعامل كان أشد من ما عرض بكثير في المسلسل".


وأكمل تايسون، أنه :"لما حصل التفجير حسيت اني دخلت الجنة وشوفت زميلي، وبعدها وقعت على خدي وفوقت وقمت طالع فوق، ولقيت المقدم منسي واقف وبعد لحظات بدأ يتعامل معاهم".

 

وكرم الإعلامي أحمد موسى، الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، والجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء.

 

وتوجه موسى، بالشكر لشهداء الكتيبة 103 وكل شهداء مصر، مقدما درع قناة صدى البلد لتكريمهم.

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