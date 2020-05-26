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برلمان

برلمانية: رفضنا مقترح وزير التعليم لفتح المدارس خلال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:08 ص
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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أحمد أيمن
رفضت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان قد تقدم بمقترح في هذا الشأن إلا أنه لاقى رفض النواب للحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير اقترح أن يكون الأسبوع الدراسي علي سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يقضي على الأزمة الحقيقية وهي الكثافة الطلابية بالفصول.


وأكدت أهمية عودة الدراسة بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي الجديد، لكن مع اتخاذ الضمانات والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب وعدم تعريضهم لخطر الإصابة، وإلا سيتم استمرار تعليق الدراسة لحين انتهاء الأزمة أو البحث عن مقترح يضمن فتح المدارس دون تعرض الطلاب للإصابة.
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