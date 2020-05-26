AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على طريقة تيك توك.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بفيديو الأكتاف

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:15 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
سعيد فراج - ميرنا محمود
نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص على نغمات إحدى الأغاني، على طريق فيديوهات "تيك توك" الشهيرة. 

ونشرت سمية الخشاب، الفيديو بعنوان «تحدي الأكتاف»، وظهرت فيه تتراقص بأكتافها، ليتفاعل معها المتابعين بالإعجاب والتعليقات، والتساؤلات حول انضمامها إلى عالم "تيك توك" أم لا. 

ووقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة  مصر. 

وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب ترقص في فيديو جديد على تيك توك.. وتؤكد لجمهورها: حبهركم.. شاهد

سمية الخشاب تنشر فيديو جديدا على تيك توك.. شاهد

شاهد.. رد فعل الفنانة سمية الخشاب بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده

سمية الخشاب تنشر فيديو لـ مائدة الإفطار المفضلة لها في رمضان

سمية الخشاب تشغل إنستجرام بأغنية تحيا مصر.. فيديو

بـ جمبسوت.. سمية الخشاب تلفت الأنظار بأنوثتها

ترشيحاتنا

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سكان حي شبرا من كارثة

فتح المساجد وتخفيف الحظر.. السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

أخبار الفن.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي.. وفاة عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 26/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

محافظ الشرقية يكشف كواليس وفاة 3 أشقاء بكورونا.. وشخص يعمل لدى نائب بالبرلمان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا