على طريقة تيك توك.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بفيديو الأكتاف

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص على نغمات إحدى الأغاني، على طريق فيديوهات "تيك توك" الشهيرة.
ونشرت سمية الخشاب، الفيديو بعنوان «تحدي الأكتاف»، وظهرت فيه تتراقص بأكتافها، ليتفاعل معها المتابعين بالإعجاب والتعليقات، والتساؤلات حول انضمامها إلى عالم "تيك توك" أم لا.
ووقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفى عبده فى ثانى حلقات برنامج "خلى بالك من فيفى" الذى يعرض على قناة مصر.
وأصيبت الخادمة خلال المقلب بنوبة تشنج وقامت بالجري وراء الضيفة لكي تقوم بتخويفها ولم تخف الفنانة سمية الخشاب من الخادمة وظهرت متماسكة.
يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.