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فن

شيكولاتة سايحة جوه كيك.. عمر كمال يعلن عن أغنيته الجديدة مع حسن شاكوش.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:56 ص
عمر كمال و حسن شاكوش
عمر كمال و حسن شاكوش
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ميرنا محمود
أعلن المطرب عمر كمال عن اغنيته الجديدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور  "إنستجرام". 

ونشر عمر كمال  جزءا من  الفيديو الكليب ، وكتب  معلقا : عمر كمال .. حسن شاكوش  شيكولاتة سايحة جوه كيك..  قريباااااا .

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وجاءت التعليقات ما بين "البرنس.. مين القمر الي في الفيديو دي.. مستنين الاغنية.. احلي اغاني من احلي واحد.. ايوه كدا فرفشنا". 

يذكر ان اخر اعمال عمر كمال ، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، أصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق".

، ربك كبير شايلك خير".
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