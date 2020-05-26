شيكولاتة سايحة جوه كيك.. عمر كمال يعلن عن أغنيته الجديدة مع حسن شاكوش.. شاهد

أعلن المطرب عمر كمال عن اغنيته الجديدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".
ونشر عمر كمال جزءا من الفيديو الكليب ، وكتب معلقا : عمر كمال .. حسن شاكوش شيكولاتة سايحة جوه كيك.. قريباااااا .
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وجاءت التعليقات ما بين "البرنس.. مين القمر الي في الفيديو دي.. مستنين الاغنية.. احلي اغاني من احلي واحد.. ايوه كدا فرفشنا".
يذكر ان اخر اعمال عمر كمال ، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، أصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق".
، ربك كبير شايلك خير".