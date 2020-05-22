عمر كمال يوضح أسباب انتشار أغاني المهرجانات

قال الفنان عمر كمال، إنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الأغنية الشعبية والمهرجانات في أن تنال أعجاب كثيرين وانتشرت بشكل واسع، مؤكدا أن هناك عدة أسباب وراء هذا الأمر.

وقال كمال، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الخميس، إنه من الأسباب التي يمكن فهمها أن الناس تحب المهرجانات "مش علشان فيها كلام واقعى ولكن الباور فيها عالي".

وتبع الفنان، أن "اللون الشعبي مستولى شوية على الساحة بشكل كبير، وهذا الأمر أصبح حقيقة وعلينا جميعا التعامل على هذا الأساس".