السعودية تعلن عودة الطيران الداخلي ورفع تعليق السفر

أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.





فيما قال، إنه تقرر رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.





وأشار إلى أنه تقرر رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.





وكانت السعودية قررت إعادة فتح المساجد بداية من الأحد المقبل وحتى الـ 28 من شهر شوال الجاري، ما عدا المساجد في مكة المكرمة.