AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هاشتاجا #القرارات الجديدة و #فتح المساجد يتصدران تويتر السعودية.. ومغردون: أصحاب القرار أدرى ويعملون لمصلحة الشعب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:58 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements
ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع تويتر، هاشتاجي، #"القرارات الجديدة"  و# فتح المساجد وتصدرا قائمة الأكثر تداولا في المملكة العريبة السعودية، وذلك بعدما اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين إجراءات من شأنها تحمي الاقتصاد السعودي من صدمات أزمة فيروس كورونا المستجد.

اقرا ايضا :

وجاءت التعليقات كالاتي :

أبشروا بفرج الله سنعود لحياتنا الطبيعية

 #الحمدلله على نعمة_قادتنا على القرارات الجديدة
برفع الحضر يبداء 7 شوال
تدريجي حتي نهاية شوال
ثم باذن الله تعود الحياة لطبيعتها

ليس هناك قيادة أكثر تحفيزًا من تلك التي تبدأ فيها بنفسك كقائد قدوة .
اللهم ادم قيادتنا الرشيدة وأعِنهم على مافيه 
صلاح وخيرًا للبلاد والعباد اللهم اذهب عن الوباء عن بلادنا وكافة بلاد المسلمين...

اسعد قرار اليوم ... فتح المساجد
واعظم بشارة عام عشرين عشرين
.
بشّر عباد الله .... راكع ... وساجد
وبشّر مساجدنا بشوف المصّلين

لنتذكر عبارة #صلوا في بيوتكم بكثير من الألم والموعظة والتفكير في مافاتنا ونجيب #حيعلىالصلاة بالمواظبة على الحضور للصلوات الخمس في المساجد إيمانًا ويقينًا أنها النجاة في الدنيا والآخرة.

تطمنوا ..
ابو سلمان حاسب حساب كل الظروف وأصعبها.
ازمة وتعدي قريب .

وكانت قد أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في مناطق المملكة لتصبح من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، بداية من الأحد المقبل 31 من مايو، وحتى السبت الموافق 28 من شهر شوال. 

وأعلنت ايضا  تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.

فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.

كما أعلنت عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

كورونا يتسبب في إصابة رئيس وزراء بريطانيا بضعف البصر.. فيديو

حكم النوم قبل صلاة الفجر بوقت قليل .. هل يأثم شرعا؟

13 دعاء قبل النوم يجلب الرزق.. ردده الليلة واستعد للخير في الصباح

فتح المساجد وتخفيف الحظر.. السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

السعودية تعلن تعديل مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها