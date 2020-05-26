هاشتاجا #القرارات الجديدة و #فتح المساجد يتصدران تويتر السعودية.. ومغردون: أصحاب القرار أدرى ويعملون لمصلحة الشعب

دشن عدد من رواد موقع تويتر، هاشتاجي، #"القرارات الجديدة" و# فتح المساجد وتصدرا قائمة الأكثر تداولا في المملكة العريبة السعودية ، وذلك بعدما اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين إجراءات من شأنها تحمي الاقتصاد السعودي من صدمات أزمة فيروس كورونا المستجد.





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وجاءت التعليقات كالاتي :





أبشروا بفرج الله سنعود لحياتنا الطبيعية





#الحمدلله على نعمة_قادتنا على القرارات الجديدة

برفع الحضر يبداء 7 شوال

تدريجي حتي نهاية شوال

ثم باذن الله تعود الحياة لطبيعتها





ليس هناك قيادة أكثر تحفيزًا من تلك التي تبدأ فيها بنفسك كقائد قدوة .

اللهم ادم قيادتنا الرشيدة وأعِنهم على مافيه

صلاح وخيرًا للبلاد والعباد اللهم اذهب عن الوباء عن بلادنا وكافة بلاد المسلمين...





اسعد قرار اليوم ... فتح المساجد

واعظم بشارة عام عشرين عشرين

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بشّر عباد الله .... راكع ... وساجد

وبشّر مساجدنا بشوف المصّلين





لنتذكر عبارة #صلوا في بيوتكم بكثير من الألم والموعظة والتفكير في مافاتنا ونجيب #حيعلىالصلاة بالمواظبة على الحضور للصلوات الخمس في المساجد إيمانًا ويقينًا أنها النجاة في الدنيا والآخرة.





تطمنوا ..

ابو سلمان حاسب حساب كل الظروف وأصعبها.

ازمة وتعدي قريب .





وكانت قد أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تغيير أوقات السماح بالتجول في مناطق المملكة لتصبح من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، بداية من الأحد المقبل 31 من مايو، وحتى السبت الموافق 28 من شهر شوال.





وأعلنت ايضا تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا حتى 3 مساءً، ابتداءً من الخميس المقبل، 5 شوال، وحتى نهاية السبت 7 شوال.





فيما قررت السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول.





كما أعلنت عن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.





وقررت- ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وشملت القرارات، استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

قل ماتشاء يا #وزير_المالية لقد رضعنا الولاء لقيادتنا وولاة امرنا في المهد بدون فطام. وسنبقى على العهد. تجمعنا راية الموحد ولا تفرقنا المحن و الفتن

شعب سعودي وفي ّعظيم #سمعا_وطاعه_في_المنشط_والمكره

#كلنا_معك_ياوطننا#القرارات_الجديدة — ابراهيم الذروي (@a91000) May 14, 2020

#فتح_المساجد

#الاخبار_الحلوه



لنتذكر عبارة #صلوا_في_بيوتكم بكثير من الألم والموعظة والتفكير في مافاتنا ونجيب #حي_على_الصلاة بالمواظبة على الحضور للصلوات الخمس في المساجد إيمانًا ويقينًا أنها النجاة في الدنيا والآخرة. pic.twitter.com/mvsI9jpXLX — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) May 26, 2020