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أخبار العالم

الداخلية السعودية تكشف حقيقة عودة العمرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق العمرة والزيارة، مشيرة إلى مراجعة هذه القرارات بشكل دوري. 

وأكدت الداخلية السعودية أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ  إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

واضافت أن إيقاع العقوبات المقررة يتم على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحث مسئول في الداخلية السعودية، المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
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