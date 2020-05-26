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فن

حمدى الميرغنى يستطلع رأي متابعيه فى اتنين فى الصندوق

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم حمدى الميرغنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة من مسلسل اتنين فى الصندوق.

وعلق عليها قائلًا: "مستني رأيكم في الحلقة قبل الأخيرة #اتنين_في_الصندوق #شوقه #زيكا".
 

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مسلسل "اتنين في الصندوق" من بطولة "حمدي الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد. 

ومن بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.

ويشارك حمدى الميرغني في مسلسل فلانتينو وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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