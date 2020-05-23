حمدى الميرغنى يهنئ متابعيه بعيد الفطر على طريقته الخاصة ..شاهد

كل سنه وانتوا طيبين وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله ،

احنا هنقضي العيد في زامبيزي عارفين ان مفيش طيران بس احنا بقي معانا طيارة خاصة ولاد رئيس بقي ،

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مسلسل "اتنين في الصندوق" من بطولة "حمدي الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.





ومن بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.





ويشارك حمدى الميرغني في مسلسل فلانتينو وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.