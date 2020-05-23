حمدى الميرغنى يهنئ متابعيه بعيد الفطر على طريقته الخاصة ..شاهد

نشر النجم حمدى الميرغنى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة من مسلسل إتنين فى الصندوق ، ورسالة هنأ فيها المصريين بعيد الفطر المبارك ".
وعلق حمدى الميرغنى قائلًا:"احنا هنقضي العيد في زامبيزي عارفين ان مفيش طيران بس احنا بقي معانا طيارة خاصة ولاد رئيس بقي ،كل سنه وانتوا طيبين وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله ،#مكملين_معاكوا_في_العيد 🥳 #زيكا #شوقه #عيد_فطر_مبارك".
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مسلسل "اتنين في الصندوق" من بطولة "حمدي الميرغني بالاشتراك مع أوس أوس ومن إخراج محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد.
ومن بطولة محمد أسامة (أوس أوس)، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار ، محمود الشرقاوي، وياسر الطوبجي.
ويشارك حمدى الميرغني في مسلسل فلانتينو وهو من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.