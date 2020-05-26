محافظ القاهرة: نقف بالمرصاد لكل من يستغل العيد فى مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن كل من تسول له نفسه استغلال عطلات عيد الفطر المبارك لارتكاب مخالفات البناء سيجد أجهزة محافظة القاهرة تقف له بالمرصاد.





وشدد المحافظ في تصريحات صحفية على أن جميع رؤساء الأحياء يتواجدون باستمرار بالشوارع ولا سيما خلال العطلات والأعياد للقضاء أولا بأول على مخالفات البناء





وفي هذا السياق شنت أحياء العاصمة حملات مفاجئة أسفرت عن إزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 10 شارع الهلباوي بالمنيل والعقار رقم 89 شارع المنيل في حي مصر القديمة.



