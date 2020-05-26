AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: نقف بالمرصاد لكل من يستغل العيد فى مخالفات البناء

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:24 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن كل من تسول له نفسه استغلال عطلات عيد الفطر المبارك لارتكاب مخالفات البناء سيجد أجهزة محافظة القاهرة تقف له بالمرصاد.

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية على أن جميع رؤساء الأحياء يتواجدون باستمرار بالشوارع ولا سيما خلال العطلات والأعياد للقضاء أولا بأول على مخالفات البناء.

وفي هذا السياق شنت أحياء العاصمة حملات مفاجئة أسفرت عن إزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 10 شارع الهلباوي بالمنيل والعقار رقم 89 شارع المنيل في حي مصر القديمة.

كما نفذ حي الوايلي قرار بناء مخالف بشارع النزهة، علاوة على إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 22 ش البكرية والعقار رقم 12 ش باب البحر بحي باب الشعرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المعادي وحدائق القبة.. محافظ القاهرة: وقف أعمال المبانى المخالفة

محافظة القاهرة: تعقيم معهدي السكر والكبد وإزالة أعمال بناء مخالفة بزهراء المعادي وحدائق القبة

التنمية المحلية: نتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة بكل حسم.. وإحالة المخالفين للمحاكمات العسكرية ..فيديو وصور

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: إزالة مخالفات البناء في المهد فورا

محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء دون توقف في رمضان

محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء

ترشيحاتنا

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون أمام البرلمان

هل تقبل صلاة من نسي التشهد الأخير؟ الإفتاء توضح

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 145 ألف حالة

إسرائيل تستعد لموجة كورونا الأعنف.. توقعات بإصابة 200 ألف شخص أسبوعيا

13 دعاء قبل النوم يجلب الرزق.. ردده الليلة واستعد للخير في الصباح

موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي