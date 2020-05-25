محافظ القاهرة يقرر وقف تراخيص البناء 6 أشهر

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرارًا بإيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر.





وشكل القرار كافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة.





كما قرر المحافظ إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى.





وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم إرتكابها والتصدى لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري.



