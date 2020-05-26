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اقتصاد

بعد تخفيض إنتاج روسيا.. ارتفاع أسعار النفط عالميا ثالث أيام عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات من روسيا تفيد بانخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو وذلك في اطار اتفاق خفض انتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، في إطار المجموعة المسماة أوبك+.

كما دعم عودة مزيد من السيارات إلى الطرق وسط تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم أيضا اسعار النفط، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.4 بالمئة بما يعادل 1.12 دولار إلى 34.37 دولار للبرميل.

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وارتفعت عقود خام برنت نحو 1.7 بالمئة لتصل لـ 36.14 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.1 بالمئة أمس الاثنين في معاملات ضعيفة بسبب العطلة.

تجتمع دول أوبك+ أوائل يونيو القادم لبحث الإبقاء على تخفيضات المعروض الهادفة لدعم الأسعار، التي مازالت منخفضة حوالي 45 بالمئة منذ بداية السنة.


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