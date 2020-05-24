توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا نهاية العام المقبل



قال الخبير كيرات كيلمبتوف مدير المركز المالي الدولي "أستانا": "هذه هي المرة الأولى، التي نشهد فيها مثل هذا المزيج من الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية. أعتقد أن برميل النفط يزيد عن مستوى 60 دولارا فقط بحلول نهاية العام المقبل، وبشرط حدوث تطور إيجابي للغاية للوضع.





وقال :" أريد أن أذكركم بأننا ناقشنا في عامي 2014 و2015، متى يمكن أن تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، ولكننا الآن نناقش هل ستعود إلى 60 دولارا، وسيعتبر ذلك منحة من السماء".