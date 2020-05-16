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اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. الخام الأمريكي يرتفع 7%

السبت 16/مايو/2020 - 12:16 م
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
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قسم الاقتصاد
سجلت أسعار الخام الأمريكي، ارتفاعًا مقداره 7%، مدعومةً بزيادة الطلب على النفط في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول حول العالم تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدء سريان اتفاقية أوبك بلس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.87، بما يعادل 6.8 بالمئة، عند 29.43 دولار للبرميل، في حين قفز خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 بالمئة، عند 32.50 دولار للبرميل.

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كما سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية ارتفاعًا عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال إمكانية دعم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا هذا الشهر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.08 نقطة، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 23685 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 11.2 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 2863.7 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 70.84 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 9014.56 نقطة.
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