نيجيريا تخفض إنتاج النفط بواقع الربع تقريبا





وبالطبع، في نهاية أبريل ، كنا نمتثل".



واتفقت



وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون بقيادة روسيا في أبريل على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب.وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.

وقال سيلفا الخميس "خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يوميا، ما يمثل نحو 23% من إنتاجنا،