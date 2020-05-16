AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نيجيريا تخفض إنتاج النفط بواقع الربع تقريبا

السبت 16/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قال وزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا إن نيجيريا، العضو في أوبك، تكبح إنتاج النفط لكي يمتثل أكبر مصدر للخام في أفريقيا لاتفاق بين منتجين على تقليص الإنتاج.
 

وقال سيلفا الخميس "خفض نيجيريا نحو 417 ألف برميل يوميا، ما يمثل نحو 23% من إنتاجنا، وبالطبع، في نهاية أبريل ، كنا نمتثل".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون بقيادة روسيا في أبريل  على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو مع تسبب جائحة فيروس كورونا في تقليص الطلب.
 
وبموجب الاتفاق، يتعين على نيجيريا كبح الإنتاج عند 1.41 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتاج أوبك يزيد في مارس من أدنى مستوى منذ 2009 بعد انهيار اتفاق المعروض

السعودية وروسيا تخفضان إنتاج النفط 23%.. نتائج اجتماع أوبك+

أمريكا ترحب باتفاق أوبك+ وتلمح للاستجابة مع خفض إنتاج النفط

أوبك وروسيا تتفقان على أكبر خفض لإنتاج النفط في التاريخ على الإطلاق

بعد توقعات بخفض الإنتاج الأمريكي.. ارتفاع بنسبة 1% في أسعار النفط اليوم

شركة تكرير كورية جنوبية تخفض كمية الخام الكويتي في مايو

ترشيحاتنا

باهر المحمدي يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي و60 مليون جنيه.. فيديو

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة مبارك للقلعة البيضاء.. النادي يرفض استئناف تدريبات اللاعبين.. الإفراج عن النقاز

الغرغرة تدمر فيروس كورونا.. تفاصيل

العامري فاروق: ميزانية النادي تجاوزت الـ2 مليار.. ونسر الأهلي اتحرق.. فيديو

تسجيل صوتي.. أحمد فلوكس يكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتدائه على فرد أمن

أثناء ما كان والدها يدفنها سمع صوتها.. القصة الكاملة لـ مولودة أبو عريش بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شاهد| ساندي بملابس البيت

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ