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اقتصاد

التزاما بقرار أوبك.. العراق والسعودية يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج النفط

الأحد 24/مايو/2020 - 08:52 ص
خفض إنتاج النفط
خفض إنتاج النفط
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وكالات
قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم، إن العراق والسعودية اتفقا على مواصلة العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وأكدا على الالتزام بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون مؤخرا.

وأضافت الوكالة في تقرير عبرها، أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.

وقالت الوكالة إن الجانبين عبرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط، فيما ذكرت قناة العربية السعودية أمس السبت أن العراق اتفق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.

يذكر أن حقل عكاز المشار إليه، في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل بالعراق.
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