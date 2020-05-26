صحف الكويت.. مجلس الوزراء: لا تمديد للحظر الشامل.. السعودية تسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة.. كورونا يغزو الحكومة السودانية.. والصحة العالمية تحذر من ذروة ثانية

أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

عودة العمل في الكويت على 3 مراحل: «حمراء » و«صفراء » و«خضراء » بحسب جدول زمني يحدده مجلس الوزراء

السعودية تسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لكل الفروض في مساجد المملكة ما عدا مساجد مكة

إعادة فتح كنيسة المهد مع تخفيف قيود «كورونا» بالأراضي الفلسطينية

وزيرة الشباب والرياضة السوادنية تعلن إصابتها بالفيروس

المقاهي والمطاعم في لوكسمبورج تعيد فتح أبوابها.. الأربعاء المقبل

جونسون: بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر مع تخفيف إجراءات العزل العام









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد ركزت صحيفة "الوطن" على إعلان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الاثنين، عبور سفينة الحاويات العملاقة HMM ALGECIRAS، والتي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم، قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية.





وجرت الرحلة ضمن قافلة الجنوب في المجرى الملاحي الجديد للقناة، خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.





محليا، سلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أن مجلس الوزراء واستنادا إلى تقارير السلطات الصحية قرر انتهاء الحظر الشامل في 30 الجاري والانتقال إلى الحظر الجزئي على أن يتم إعلان تفاصيله الخميس المقبل.





وأضاف الصالح، في المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدها أمس وما نتج عنها من قرارات، أنه تقرر تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتكريم العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة "كورونا".





ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء يناقش خلال اجتماعه حاليا «خطة العودة» التدريجية التي وردت بها تقارير من الوزارات والجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، وذلك بعد أن طلبت منها الحكومة تحديد الآلية التي تتمكن من خلالها العودة إلى العمل.





وأبرزت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الصحة تسجيل 665 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 165 حالة.





فيما ركزت صحيفة "القبس" على إعلان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.





كما أشارت صحيفة "القبس" إلى كلمة ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح التي وجهها شكرا وتقديرا لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام داخل البلاد وخارجها والمقيمين على ثرى الكويت الطاهرة على تهانيهم الصادقة وأمانيهم الطيبة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو البرقيات أو جميع وسائل التعبير الأخرى، مقدرًا تلك المشاعر الجياشة التي تنم عن روح الأسرة الكويتية الواحدة وما تجسده من تواد ومحبة.





وأشاد بالعمل المتواصل والدؤوب من جميع منتسبي أجهزة الدولة ومؤسساتها الحكومية وبالأخص من هم يتصدرون الصفوف الأمامية مشكلين خط الدفاع الأول ضد جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) من الأطباء وجميع الطواقم الطبية والكوادر الصحية المختلفة الذين سطروا ابلغ القيم والمعاني في أسمى المهن وركزوا فيها على إنقاذ الحياة البشرية وضربوا بذلك أروع الأمثلة التي يحتذى بها أمام دول العالم أجمع.





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عربيا وإقليميا، ركزت صحيفة "الجريدة" على إعلان المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، عن السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لكل الفروض في مساجد المملكة ما عدا مساجد مكة بداية من 31 مايو وحتى 20 يونيو.





كما سمحت بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية «المولات» والتأكيد على استمرار منع جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.





وذكرت صحيفة "القبس" أن سوريا أعلنت أنها سترفع حظر التجول الليلي بدءا من الثلاثاء وستسمح بالتنقل بين المحافظات وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام حتى مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا.







وأعلنت الوزارة عن تسجيل 20 إصابة جديدة اليوم، الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 106 فضلا عن أربع وفيات.





وأوضحت صحيفة "الراي" أن كنيسة المهد في بيت لحم أعادت فتح أبوابها أمام المصلين والزائرين، اليوم الثلاثاء، بعدما بدأت السلطات الفلسطينية في تخفيف القيود التي فرضتها بالضفة الغربية‭ ‬المحتلة بسبب جائحة كورونا.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن فيروس كورونا المستجد واصل غزو الحكومة الانتقالية السودانية، فبعد إعلان وزير البنى التحتية والنقل، هاشم بن عوف، إصابته أيضا مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، امس، ثبوت إصابتها بالفيروس.





وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: «تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، وسألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة»، كما أضافت «قمت بإبلاغ من قابلني في الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي».





وأفادت صحيفة "القبس" بأن تونس أعلنت عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19"، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 919، وذلك قبل يوم واحد من السماح للعديد من الأنشطة الاقتصادية باستئناف نشاطها.





وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إنه تم في الساعات الـ 24 الأخيرة إجراء 660 تحليلا مخبريا من بينها تحليلان في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 48476 تحليلا.





دوليا، ركزت صحيفة "القبس" على إعلان رئيس وزراء لوكسمبورغ أنّ الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفّف اعتبارًا من الأربعاء القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ بحيث ستسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها وستجيز أيضًا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية، ولكن في ظلّ شروط صارمة.





وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 مارس في محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء.





وقالت صحيفة "الوطن" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال الاثنين إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعا جدولا زمنيا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه واعتبارا من الأول من يونيو، يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى تحذير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الدول التي تشهد تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا، لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشى المرض، بشكل أسرع مما يلزم.





وقال رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي.





وأفادت صحيفة "الراي" بتحطم مروحية من نوع «مي-8» تابعة للجيش الروسي الثلاثاء خلال تدريب في مطار في أقصى شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



