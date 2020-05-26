القومي للمرأة بالمحافظات يواصل تقديم التوعية للأهالي بكيفية الوقاية من كورونا



وأكدت الدكتوة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ان حملات التوعية التي تقوم بها فروع المجلس بالمحافظات وصلت إلي اكثر من مليون فرد فيما يقرب من 1885 قرية وحي في مختلف محافظات الجمهورية في الفترة من 25 مارس حتي 14 مايو 2020.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان ذلك يأتي استشعارًا من المجلس بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن والافراد ، وانطلاقًا من دور المجلس الاساسي في رفع الوعي بمختلف قضايا المجتمع ودوره الحالي في توصيل المعلومات الصحيحة للاهالي حول خطورة الوباء ، وأهمية النظافة والتباعد الاجتماعي بين الافراد لحماية انفسهم واحبائهم من الاصابه وانتقال العدوى اليهم ، والتعريف بالمرض واعراضه وكيفية التصرف في حالة ظهور الاعراض علي المريض ، مشيرة أن حملات التوعية تتم بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات بكل محافظة.



كما أوضحت الدكتورة مايا، أن المجلس يتعاون ايضا مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف، ووزارة الهجرة، وعدد من الجمعيات الاهليه لتوصيل الاعانات المالية والعينية الى الأسر الاكثر احتياجًا ، وذلك بهدف العمل على تخفيف ومواجهة الاعباء الناتجة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم.



جدير بالذكر، أنه قد بلغ إجمالى المستفيدين من المساعدات حتى الان أكثر من 27 الف مستفيدة من 25محافظة وهى( الفيوم - الغربية- المنيا- بنى سويف - الاقصر- الشرقية- الوادى الجديد- دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - البحيرة - سوهاج- اسيوط - قنا - القاهرة- الدقهلية- الاسكندرية- كفر الشيخ- مطروح - الجيزة- السويس- الاسماعيلية- جنوب سيناء- المنوفيه- اسوان).



واصلت فروع المجلس القومى للمرأة بمحافظات الجمهورية النزول إلي القرى والاحياء لتوعية الأهالي بسبل الوقاية والحماية من العدوى والاصابة بفيروس كورونا المستجد وأهمية التنظيف والتعقيم المستمر للمنزل واستخدام الكمامات والكحول للتطهير الايدي والأسطح.