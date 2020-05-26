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اقتصاد

لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. البنك الياباني يضخ 15.8 مليار دولار لمساندة الشركات المتضررة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات

ضخ البنك الياباني المركزي 1.7 تريليون ين اليوم، الثلاثاء، في الاقتصاد في إطار خطة تستهدف زيادة إقراض الشركات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.


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وأوضحت بيانات البنك المركزي أن المبلغ الذي تم ضخه والمقدر بـ ما يعادل 15.8 مليار دولار، يقدر بمثلي حجم العطاء السابق في 14 مايو.

 

والجدير بالذكر أن البرنامج يساعد في توجيه الأموال إلى الشركات التي تعاني من نقص في السيولة بسبب وباء فيروس كورونا، وتتسلم المؤسسات المالية القروض.

 

ووضع البنك اليابان المركزي هذه الخطة في مارس الماضي ضمن خطوات تخفيف شح تمويل الشركات، ويقدم بموجبها قروضا دون فائدة للمؤسسات المالية على أمل أن تستخدم الأموال لتعزيز الإقراض للشركات التي تضررت من الجائحة.

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