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محافظات

صحة كفر الشيخ: تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية.. تعرف عليها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:20 م
تجهيز المستشفيات
تجهيز المستشفيات
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محمود زيدان
أعلن الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، تخصيص 12 مكانًا لعزل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تخصيص جناح كامل منذ بداية أزمة كورونا بمستشفى العزل ببلطيم لعزل الأطقم الطبية.

وقالت سلام، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى، وتم حجزه به حتى تماثله التام للشفاء، مشيرة إلى توفير كافة الدعم والرعاية الطبية للأطقم الطبية.

وأضافت، أن المستشفيات التي بها أماكن لعزل الأطقم الطبية، هي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين على جهودهم المضنية والمبذولة خلال هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، وعلاج مصابي هذا الفيروس المستجد، وبذل أقصى جهودهم للعمل على راحة المرضى.

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صحة كفر الشيخ: تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية.. تعرف عليها
صحة كفر الشيخ: تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية.. تعرف عليها
صحة كفر الشيخ: تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية.. تعرف عليها
صحة كفر الشيخ: تخصيص أماكن في 12 مستشفى لعزل الأطقم الطبية.. تعرف عليها
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