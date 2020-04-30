لتحويلها إلى مستشفى عزل.. صحة كفر الشيخ تتسلم المدينة الجامعية بـ سخا..صور

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم المدينة الجامعية بنين بسخا، والتي سيتم تحويلها إلى مستشفى عزل لتحويل الحالات المصابة بكورونا من مستشفيات الحجر الصحى إليها لاستكمال العلاج وفترة النقاهة بها.





جاء ذلك بحضور، الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد فتح الله مدير إدارة التدريب،وشعبان محمد مدير إدارة الشئون القانونية.





يأتي هذا فى إطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بعد إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب واعقيمها وتطهيرها بالمواد المطهرة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبناءً على تعليمات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.





ومن المقرر أن يتم تحويل الحالات التي جرى شفاؤها وتحسنت صحتها ولا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، إلى المدينة الجامعية بنين بسخا، بعد تحويلها إلى مستشفى عزل، لاستكمال رحلة العلاج والنقاهة.





جدير بالذكر أن كفر الشيخ بها مستشفى بلطيم النموذجي، الذي جرى تحويله إلى مستشفى حجر صحي، لاستقبال الحالات الإيجابية المُصابة بفيروس كورونا.