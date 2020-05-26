شركة أمريكية تبدأ التجارب السريرية على لقاح كورونا





وأعربت الشركة- وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء- عن توقعها ظهور النتائح لتلك المرحلة، في يوليو 2020، حيث ستجري عقب ذلك المرحلة الثانية من التجارب في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة.





وأضاف البيان الصادر عن الشركة أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة في نطاق عمري أوسع للمصابين بالفيروس.





ونوهت الشركة التي أعلنت في أبريل الماضي أنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.





وتحاول العديد من الدول التوصل إلى لقاح من اجل القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".