أعلى معدل يومي للوفيات.. بوتين يعلن تجاوز روسيا ذروة تفشى كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بوتين، خلال اجتماع له مع وزير الدفاع سرجي شويجو، اليوم، عبر الفيديو، إن مرحلة ذروة تفشي الفيروس قد مضت، بحسب الخبراء.





وكشف بوتين عن تلقي بلاده عروضا بالمساعدة من بعض الدول، الذين سبق وقدمت لهم روسيا المساعدة، مضيفا: "ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال".





وأعلنت روسيا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 363 ألفا و342 حالة.



