متأخرة شوية معلش.. هند عبد الحليم تهنئ جمهورها بعيد الفطر

حرصت الفنانة هند عبد الحليم على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".
وكتبت هند عبد الحليم ، قائلة: "متأخره شوية معلش بس كل سنة وانتوا طيبين"، نالت إعجاب متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، الذي عُرض مؤخرًا على إحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة أسماء جلال وتامر هشام وميرنا نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.
كما شاركت هند عبد الحليم فى مسلسل الأب الروحى" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة فنون مصر المملوكة للمنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.
بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس ومى سليم ومحمود الجندى وإيهاب فهمى وأحمد راتب وسناء شافع وميريهان حسين، وعدد كبير من الوجوه الشابة والجديدة، منهم حسنى شتا وكارولين عزمى ورزان الغابة وعمر الشناوى.