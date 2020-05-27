إنجازات «السيسى» تتحدث عن نفسها

من المؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن فى تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة والتى تتحدث عن نفسها فى جميع أنحاء البلاد ولكن وللحق والتاريخ وللتذكرة لنا جميعا فإننى أقول إن الرئيس السيسى وقبل أن يتولى مهام منصبه الرئاسى وعندما كان المشير عبد الفتاح السيسى قائدا عاما ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى لم تكن مصر مكتملة الأركان بعد قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتفتيت الدولة المصرية وبكل صراحة ووضوح لقد نجح الشعب المصرى العظيم مع قواته المسلحة الباسلة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية ليشكلوا مع السلطة القضائية بنيانًا مرصوصًا واستقرارًا سياسيًا يترسخ يومًا بعد يوم وأقول وبكل صراحة ووضوح لقد حاولت جماعة الإخوان الإرهابية وبمساندة ودعم مالى كبير بمليارات الدولارات الزرقاء من النظام الإرهابى القطري بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد وبتنفيذ المخططات الإرهابية من النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان وقف المشروع القومى الوطنى المصرى لإعادة بناء وتثبيت أركان الدولة المصرية من خلال السطو على سيناء وسرقتها من المصريين لتكون إمارة للإرهاب داخل المنطقة ولكن جميع محاولات الشياطين الإرهابيين الخونة باءت بالفشل الذريع وتحطمت أمام صخرة صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وكم كان الشعب المصرى العظيم له دوره الوطنى الكبير بالالتفاف خلف قيادته الحكيمة وخلف القوات المسلحة والشرطة الوطنية داعما لهم بل معلنا استعداده التام لتلبية نداء الوطن فى أن يكون فى مقدمة الصفوف ليقدم روحه شهيدا فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين لتبقى الدولة المصرية قوية وصلبة ولذلك لم تنجح جميع محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب فى هز ثقة المصريين فى قيادتهم الوطنية وفى جيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية لأن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن هناك علاقة خاصة وأبدية بين جيش مصر وشعب مصر وهذه العلاقة الأبدية والتى لايعلم أسرارها إلا الله عز وجل هى السبب الرئيسى فى بقاء الدولة المصرية وللأسف الشديد وبسبب غباء جماعة الإخوان الإرهابية وغباء الأنظمة التى تساعد وتدعم وتمول تأوى أعضاء وقيادات هذه الجماعة المارقة على أراضيها تناسوا أن مصر بصفة عامة وسيناء أرض السلام والأنبياء بصفة خاصة كانت ولاتزال وسوف تظل مقبرة لكل الإرهابيين والخونة ولايمكن لأى جماعة أو جهة أو دولة مهما كانت قوتها تستطيع أن تختطف حبة رمل واحدة من أرض الفيروز وللحديث بقية وسوف أتحدث عن النجاحات المبهرة للدولة المصرية في إحداث نهضة اقتصادية كبرى وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ومدورس وبدأ المصرييون عملية جنى الثمار الخاصة به ووماكشفت عنه ثورة 30 يونيو من نقص شديد فى البنية التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في ظل ضعف موارد الدولة فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص التى يضمرها المنتمين للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف والإفساد ونشر الشائعات لتعطيل مسيرة الحياة اليومية فى مصر وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة مستهدفة إسقاط الدولة وعرقلة جهودها فى التنمية ومعالجة مشكلاتها واقول وبكل الصدق والامانة انه على الرغم من كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة شعب مصر وقدرته على الصمود فى وجه تلك التحديات وإصراره على عبور أشد الأزمات، واستعداده للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على مصر واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد بقاء الدولة المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ولقد بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في كافة المجالات وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدا لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري وسأتحدث عن هذه القضايا فى المقالات القادمة باذن الله تعالى.