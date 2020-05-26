جوهرة ترقص على "غزل البنات" مع عمر كمال.. فيديو

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال ، متابعيه، عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو له بصحبة الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"









وظهرت جوهرة برفقة عمر كمال وهي ترقص على أغنيته الجديدة داخل أحد استوديوهات التسجيل، وعلق على الفيديو قائلًا: " عمر كمال وجوهرة و شاكوش 💪🏻 soon ".





أعلن المطرب عمر كمال مؤخرًا عن اغنيته الجديدة ، عبر "إنستجرام" وعلق عمر كمال، حسن شاكوش شيكولاتة سايحة جوه كيك.. قريباااااا .



يذكر أن آخر أعمال عمر كمال ، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، أصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق".





