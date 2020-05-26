تفاصيل إصابة كوافيرة بفيروس كورونا فى محافظة بورسعيد

كشف اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى بـ محافظة بورسعيد ، تفاصيل إصابة سيدة تمتلك محل كوافير.









وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه تلقى بلاغًا من مسئول الطب الوقائى بوجود حالة إصابة لسيدة تمتلك محل "كوافير"، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"تم وضع السيدة في مستشفى الحجز، وقمنا بتعقيم الكوافير ومن ثم تشميعه".









وناشد "قاسم "، كافة السيدات اللاتي ترددن على هذا الكوافير الذهاب إلى المستشفى لأخذ مسحة منهن، مشيرًا إلى أنه تم الإعلام عن اسم المحل الذي يقع بمنطقة "أمل زرزارة "، وتابع:"سيدة توجهت إلى الطب الوقائى وقالت إنها كانت فى هذا الكوافير منذ ثلاثة أيام، وعقب الحصول على مسحة منها تبين إنها إيجابية وتحمل فيروس كورونا".









وطالب أحمد قاسم، المواطنين أن لا يستهينوا بالفيروس كونه قاتلا، ويعد من أخطر الأشياء التى تواجه البشرية الآن، لافتًا إلى أنه تم اتباع كافة الإجراءات القانونية والاحترازية بمحل الكوافير.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.