وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى الصدر ويشيد بالطاقم الطبي ..صور





بدأت الجولة بتفقد جميع أقسام المستشفى ومتابعة عمليات رفع كفاءة وتطوير المستشفى وكذلك ما تم تطويره وتجديده ببعض الأقسام لمواجهة الظروف التى تمر بها البلاد ( ازمة كوفيد _١٩ المستجد ).





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وطالب الطاقم الطبي برفع الروح المعنوية للمرضي والحفاظ على استقرار الحالة النفسية للمريض والتعامل الفورى مع اى حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.





وقدم وكيل وزارة الصحة بدمياط ، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى وعمل على تشجيعهم ورفع الروح المعنوية للاطقم الطبية وقد اطمأن على توافر جميع المستلزمات

الطبية والأدوية وأطقم الحماية للفريق للطبى .





وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.



