مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة أمريكية فوق البحر المتوسط.. فيديو

وأوضحت الوزارة أن المقاتلتين الروسيتين اعترضتا طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "پي-8" بشكل خطير فوق المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن تلك المرة هي الثالثة خلال شهرين التي يحلق فيها طيارون روس بطريقة غير آمنة وغير احترافية ويواصلون اعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.



