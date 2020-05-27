مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة أمريكية فوق البحر المتوسط.. فيديو

ذكرت البحرية الأمريكية أن مقاتلتين حربيتين روسيتين من طراز "سوخوي-35" تعترضان طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.
وأوضحت الوزارة أن المقاتلتين الروسيتين اعترضتا طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "پي-8" بشكل خطير فوق المتوسط.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن تلك المرة هي الثالثة خلال شهرين التي يحلق فيها طيارون روس بطريقة غير آمنة وغير احترافية ويواصلون اعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.
ونشرت مقطع فيديو يظهر اقتراب جناح المقاتلات الروسية من طائرة الاستطلاع الأمريكية، حسبما يظهر في الفيديو.