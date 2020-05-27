بعد القبض عليه.. سر عدم تفجير هشام عشماوي لنفسه بالحزام الناسف

كشف الفنان أحمد العوضي ، سبب عدم تفجير الإرهابي هشام عشماوي نفسه، حينما تم القبض عليه في الأراضي الليبية، قائلاً: "هو يروج لفكرة يعلم أنها باطلة؛ لذلك لم يقو على تفجير نفسه بالحزام الناسف".





وقال "العوضي" خلال مداخلة حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، إنه درس شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوى بتعمق لدرجة أنه جالس الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابى فى الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية، وتابع: "وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له.. وعرفت أنه كان شخص "كشرى وانطوائى" وهو مش شخص سوى على الإطلاق".





وتابع "العوضى": "أنا لم أرد على القلة التى انتقدتنى فى شخصية عشماوى بمسلسل الاختيار، كونى أنا ناجح ..أرد ليه؟".





وأشار إلى أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص.





ونوه إلى مسلسل الاختيار يمثل نقلة كبيرة في حياته بعد النجاح المصري والعربي الكبير الذى حققه.





وأكمل: "مش مسلسل عادى كونه وطنيا وحقق نجاحا أنا نفسى ما كنتش متخيله .. وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".