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100 دواء.. 3 دول تقترب من اكتشاف لقاح كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرا رصد تفاصيل السباق الحالى لاكتشاف فيروس كورونا .

ووفقأ للتقرير فإن لقاح كورونا هو الكنز المنشود والمفقود لكافة الدول خاصة وأن السباق على أشده لتطوير أكثر من 100 لقاح على مستوى العالم.

وإذا نظرنا إلى التاريخ فإن 6% فقط من اللقاحات هى التى  تأخذ مكانها فى السوق ، وتأتى على مقدمة متصدرى السباق جامعة أوكسفورد والتي تهدف لإجراء أكثر من 10 آلاف تجربة سريرية.

كما تأتى شركة الأدوية الأمريكية العملاقة لبحث خطة إنتاج 10 ملايين من الجرعات شهريأ قبل نهاية العام .

ويتضمن أيضا المتسابقين  لإنتاج لقاح كورونا هم شركة فايزر الألمانية ، وشركة الأدوية الحيوية الصينية سونفاك.

وتعد أول دولة تصل لخط النهاية ستكون الأولى أيضا فى استعادة قوتها الاقتصادية ، ونفوذها العالمية ، كما أن تطوير اللقاح بالسرعة المطلوبة سيكلف حوالي ملياري دولار . 
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