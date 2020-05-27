مؤمن أشرف: وباء كورونا غير مفاهيم اقتصادية وتسويقية كثيرة

التسويق الإلكترونى مهم بالنسبة للشركات وذلك لتمكينها من جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والعملاء عبر الإنترنت بالإضافة إلى مساعدتها على الإعلان والترويج لسلعها وخدماتها عبر الإنترنت وفي حجم الجمهور المستهدف وهم مستخدمي الانترنت، وخاصة فى زمن وباء كورونا الذى غير مفاهيم تسويقية وإقتصادية كثيرة، حيث أن عدد مستخدمي الانترنت قد ازداد بشكل ملحوظ جدا ووصل إلى أكثر من ثلاثة مليار مستخدم حول العالم. أكد المهندس مؤمن أشرف خبير التسويق الدولى وتكنولوجيا المعلومات، أنمهم بالنسبة للشركات وذلك لتمكينها من جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والعملاء عبر الإنترنت بالإضافة إلى مساعدتها على الإعلان والترويج لسلعها وخدماتها عبر الإنترنت وفي حجم الجمهور المستهدف وهم مستخدمي الانترنت، وخاصة فى زمنالذى غير مفاهيم تسويقية وإقتصادية كثيرة، حيث أن عدد مستخدمي الانترنت قد ازداد بشكل ملحوظ جدا ووصل إلى أكثر من ثلاثة مليار مستخدم حول العالم.









وقال المهندس مؤمن أشرف، أن النمو الهائل في استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي جعل اكثر الشركات تتوجه إلى هذه القنوات الرقمية بشكل كبير، ومع هذا النمو في استخدام القنوات بدأ يظهر بعض التباس فـي ماهية التسـويق الرقمي والذي يظنه البعض ينحصر في مواقع التواصل الاجتماعي فقط علما أن التسويق الرقمي يشمل كافـة القنوات الرقمية من هواتف ذكية، بريد الكتروني، المحتوى الرقمي، الفيديو، والمواقع الإلكترونية، محركات البحث، الإعلانات الرقمية، وكيفية استخدام هذه القنوات للوصول إلى الجمهور المستهدف بالطريقة المناسبة وتحليل المنافسين والأسواق المستهدفة بالإضافة إلى تعزيز سمعة العلامات التجارية ورفع مستوى تطوير ولابتكار المنتجات.









مجال التسويق الإلكتروني وذلك لأنه لا يعترف بحدود الزمان والمكان، فهو يخلق آفاقا وأسوق جديد والحصول على المزيد من الجمهور والفئات المستهدفة، فالتسويق الإلكتروني للمنظمات يتيح فرصة التأمل في أسواق جماعية ضخمة يمكن الوصول إليها والتسويق فيها والخروج عن الحدود المحلية وإمكانية التسويق على نطاق عالمي وممارسة التسويق الاحترافي والعادي وهذا يعطي للمنظمة ميزة تنافسية كبيرة و مواكبة التطورات الحديثة في مجال الأعمال من خلال إطلاق مواقع تسويقية إلكترونية للمنظمات يعطيها ميزة تنافسية في التعامل مع العملاء حيث إنها تصل إليهم في كل مكان ووقت وبأدنى تكلفة. وأضاف المهندس مؤمن أشرف، من المتوقع أن تشهد الأعوام القادمة تحولًا كبيرًا فيوذلك لأنه لا يعترف بحدود الزمان والمكان، فهو يخلق آفاقا وأسوق جديد والحصول على المزيد من الجمهور والفئات المستهدفة، فالتسويق الإلكتروني للمنظمات يتيح فرصة التأمل في أسواق جماعية ضخمة يمكن الوصول إليها والتسويق فيها والخروج عن الحدود المحلية وإمكانية التسويق على نطاق عالمي وممارسة التسويق الاحترافي والعادي وهذا يعطي للمنظمة ميزة تنافسية كبيرة و مواكبة التطورات الحديثة في مجال الأعمال من خلال إطلاق مواقع تسويقية إلكترونية للمنظمات يعطيها ميزة تنافسية في التعامل مع العملاء حيث إنها تصل إليهم في كل مكان ووقت وبأدنى تكلفة.





وأشار المهندس مؤمن أشرف، إلى أن الترويج للمنظمة على نطاق واسع يحقق لها ميزة تنافسية في الوصول إلى الشرائح التسويقية المستهدفة في أسرع وقت وبأقل تكلفة وايضا الاستجابة الفورية لطلبات العملاء وإتمام الصفقات في وقت قياسي من خلال عمليات التسويق الإلكتروني تحقق مميزات هامة للمنظمة خاصة وأن الوقت أحد أهم الموارد بالنسبة للأشخاص والمنظمات.



