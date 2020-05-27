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فن

مفهوم سحرى للإبداع.. كارول سماحة تعلق على حفل نانسى عجرم من منزلها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة أشادت فيه بالفنانة نانسي عجرم .

كتبت كارول سماحة فى التغريدة :"لدي ضعف تجاه الفنون الجمالية الإبداعية ، نرفع القبعة لـ نانسي عجرم على المفهوم السحري الذي قدمته أمس ، مبروك للفريق بأكمله خاصة المخرج سمير سوري على عمقه ورؤيته! أعطاني جزء من وطني # لبنان في لمحة قلب مكسور.

كانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أحيت حفلا فنيا، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.
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يشار إلى أن فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، حقق مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.


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