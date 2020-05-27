مفهوم سحرى للإبداع.. كارول سماحة تعلق على حفل نانسى عجرم من منزلها

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جديدة أشادت فيه بالفنانة نانسي عجرم .
كتبت كارول سماحة فى التغريدة :"لدي ضعف تجاه الفنون الجمالية الإبداعية ، نرفع القبعة لـ نانسي عجرم على المفهوم السحري الذي قدمته أمس ، مبروك للفريق بأكمله خاصة المخرج سمير سوري على عمقه ورؤيته! أعطاني جزء من وطني # لبنان في لمحة قلب مكسور.
كانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أحيت حفلا فنيا، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.
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يشار إلى أن فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، حقق مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.