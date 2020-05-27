مفهوم سحرى للإبداع.. كارول سماحة تعلق على حفل نانسى عجرم من منزلها

كانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أحيت حفلا فنيا، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.

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يشار إلى أن فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، حقق مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.





