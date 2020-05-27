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فن

ريهام أيمن تشارك جمهورها بفيديو جديد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بفيديو لها من تيك توك من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهرت ريهام في الفيديو تحاول أن تفعل تحديا جديدا وعلقت على الفيديو قائلة: "وده بعد محاولات كثيرة".
وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي:

"ريهام فيديوهاتك كلها قمر زيك".

وتابعت أخرى قائلة: "مسخره بجد دي صعبة أوي".

وأضافت أحد محبيها قائلة: "بحب ستايل لبسك اوي" 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان أحدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام في 2013.
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