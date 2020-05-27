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حوادث

مصرع عامل في مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية بشبرا الخيمة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:03 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتلقيه إشارة من مستشفى ناصر العام بوفاة المدعو "ر.ع" 45 عام عامل مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة إثر طعنة نافذة بسكين .

وتبين من تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ك.ح" عاطل، ومقيم دائرة القسم
ونشبت مشاجرة بين المتهم وزوج شقيقته لخلافات أسرية بينهما وأثناء تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة ومناصرة زوج شقيقة المتهم قام على أثرها المتهم بطعنه بسكين مطبخ أودى بحياته.

وعلى الفور تم نقله لمستشفى ناصر العام وتوفى فور وصوله وتم التحفظ على المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بالواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
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