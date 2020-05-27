شذوذ جنسى.. كشف غموض مقتل مزارع طوخ

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية فى واقعة العثور على جثة مزارع مقتولا في ظروف غامضة داخل منزله بطوخ بمحافظة القليوبية أن وراء الواقعة عاطل مارس مع المجني عليه الشذوذ وقتله عقب ذلك.









ألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه المتهم والتصريح بدفن الجثة واستعجال تقرير الطب الشرعي عن مناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث.





تلقي المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا من س م ز ربة منزل باكتشافها وفاة زوجها المدعو ا ا ش مزارع، داخل مسكنه ومصاب بجروح بالوجه والرقبة.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتمكن لرجال المباحث إلى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو ط ا ط عاطل وتمكن الرائد حسام الحسيني معاون مباحث المركز من ضبط المتهم.



