عامل أجرى.. ضبط المتهم بقتل موظف على المعاش في طوخ

نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية في ضبط المتهم بقتل موظف بالمعاش مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز وتبين أنه عامل بالأجر وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

















وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل "ا . أ . س " يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.









انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه به عدة طعنات بالجسد وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.









وتمكن الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر وقام بقتل المجني عليه وطعنه عدة طعنات بجسده وتم التحفظ على المتهم وجار عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









وقرر محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.