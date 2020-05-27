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محافظات

غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:48 م
علق محلات
علق محلات
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جمالات الدمنهورى
واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن في نطاق محافظة البحيرة أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر التجوال والذى تضمن غلق المقاهى والكافيهات والمولات وفض الأسواق والتجمعات .

يأتي ذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف وإستمرار الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التى ينطبق عليها قرار الغلق وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار  فيروس كورونا المستجد 

                                              
واسفرت الحملات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الاشغالات عن غلق وتشميع  ١١ محل عباره عن ه محلات ملابس بشارع الوحده العربيه و٢ مقهى بشارع طور سيناء و شارع ساحة الحريه و مغسله بارض ادمون وورشة تصليح سيارات وصالون حلاقه  ومحل ستالايت.
  
وفى مركز الرحمانية تمكنت الوحدة المحلية  من فض تجمعات عشوائية للباعة الجائلين بشوارع قرية سمخراط بدائرة المركز .
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
غلق وتشميع 11 محلا تجاريا وفض تجمعات للباعة الجائلين بالرحمانية في البحيرة
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