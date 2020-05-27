وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بوادي النطرون

أشاداللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بجهود الدولة المصريه وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.





جاء ذلك خلال زياره اللواء آمنة والسيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لإحدى مزارع الانتاح الحيوانى بقرية الإسراء والمعراج بمركز ومدينة وادي النطرون والمقامه على مساحه ٧ افدنه بسعة ماشيه ٧٠٠ رأس ماشية بالاضافه لوجود ٤٠٠ حلاب و٣٠٠ انتاج عجلات تحت العشار حيث تنتج المزرعه ٦ طن من اللبن يوميا ويدخل جزأ منه للتصنيع بالوحدة داخل المزرعة كما يوجد عدد ٢ هنجر سيلاج و عدد ٢ محلب آلي





وأشار المحافظ بأن البحيرة من أفضل المحافظات استثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الاستثمار.





وأكد محافظ البحيره على الدعم الكبير الذي تقدمه وزاره الزراعه سواء الدعم المادي او الفني حيث تعد البحيره من اكبر محافظات مصر الزراعيه بمساحة 1.8 مليون فدان وتضم على ارضها العديد من المزارع التابعه لوزاره الزراعه سواء كانت مزارع انتاج حيواني او داجني او اسماك





ولفت إلى أن تلك المزارع تدار وفقا لاحدث التكنولوجيا العالميه مما يضاهي اكبر مزارع القطاع الخاص وان البحيرة من محافظات الواعده زراعيا وان الوزاره تقدم دعما غير عاديا للعاملين بتلك المزارع وأن هناك تعاون وتنسيق بين المحافظه ووزاره الزراعه للتطوير المستمر لتلك المزارع والنشاط الزراعى على ارض المحافظه



