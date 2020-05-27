AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للاستمتاع بالطقس.. زوجان يبتكران قفصاً معجزة للقطط| صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:40 م
قطط
قطط
Advertisements
عزة عاطف
مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في بريطانيا أصبح من الحيوي أكثر لنا أن نخرج إلى الحدائق مع الحيوانات الأليفة، لكن ليس الأمر بالسهل مع تفشي فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

أما بالنسبة لبعض الحيوانات الأليفة كالقطط فإن القيام بذلك ليس خيارًا صحيحًا، فالأمر يتطلب حلولًا آمنة للسماح لهم بالتواجد بالخارج مع التأكد من سلامتهم خاصة مع انتشار شائعات تفيد بالتقاط القطط لفيروس كورونا.
اقرأ المزيد:

مما دفع الزوجان: جورجيا البالغة من العمر 22 عامًا وشريكها آلان 29 عامًا إلى ابتكار طريقة بارعة لإخراج القطط تحت أشعة الشمس دون القلق بشأن فرارهم أو تعرضهم للقطط الشرسة، ولتجنب التقاطهم للأمراض. 
للاستمتاع بالطقس..
بنى الزوجان قفص "كاتيو" مذهل لقططهم الـ6، ذو مساحة كبيرة للعب الصغار الأربعة وأبويهم، عمل الثنائي بجد لتأمين القفص الكبير فوق النافذة من الخارج، بحيث يمكنهما إبقاء النوافذ مفتوحة دون قلق من هروب القطط.


تمتد المساحة خارج نوافذ المطبخ، وتتجه القطط عبره بكل بساطة عندما تتوق إلى بقعة شمس، مع ميزة إضافية تتمثل في قدرة جورجيا وألان على إبقاء المطبخ مفتوحًا للهواء عند الطهي.

لم يستخدم الزوجان إلا عدد من الأشياء المستعملة لديهم لبناء القفص، مثل رفوف قديمة وبقايا سياج وغيرها من الأشياء البسيطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟.. طبيب بيطري يرد.. فيديو

القطط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الكلاب.. تفاصيل

تحذيرات جديدة للتعامل مع الكلاب والقطط الأليفة في ظل تفشي كورونا

ترشيحاتنا

لسنا فى أزمة مع الكاف .. الزمالك يكشف سر رفع لافتة نادي القرن الحقيقي

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

الصحة تكشف موعد ذروة كورونا فى مصر: عقاران نستخدمهما ضد الفيروس| فيديو

أتمنى العمل معك.. أرتورو رومان يوجه رسالة لـ محمد رمضان

خبير يوضحها.. أسباب نفسية تدفع مصابين بفيروس كورونا للهروب من المستشفى

أحمد زاهر يدعو لنجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاستمتاع بالطقس.. زوجان يبتكران قفصاً معجزة للقطط| صور

لـ حسم الجدل.. 5 طرق يجب اتباعها للتأكد من سلامة الكمامة القطنية

سعد سمير يمازح باسم علي بهذه الطريقة