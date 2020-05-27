للاستمتاع بالطقس.. زوجان يبتكران قفصاً معجزة للقطط| صور

الأليفة، لكن ليس الأمر بالسهل مع تفشي فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في بريطانيا أصبح من الحيوي أكثر لنا أن نخرج إلى الحدائق مع

بنى الزوجان قفص "كاتيو" مذهل لقططهم الـ6، ذو مساحة كبيرة للعب الصغار الأربعة وأبويهم، عمل الثنائي بجد لتأمين القفص الكبير فوق النافذة من الخارج، بحيث يمكنهما إبقاء النوافذ مفتوحة دون قلق من هروب القطط.









تمتد المساحة خارج نوافذ المطبخ، وتتجه القطط عبره بكل بساطة عندما تتوق إلى بقعة شمس، مع ميزة إضافية تتمثل في قدرة جورجيا وألان على إبقاء المطبخ مفتوحًا للهواء عند الطهي.





لم يستخدم الزوجان إلا عدد من الأشياء المستعملة لديهم لبناء القفص، مثل رفوف قديمة وبقايا سياج وغيرها من الأشياء البسيطة.