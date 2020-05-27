بعد تعافيه من كورونا.. وفاة شخص من الدقهلية بهبوط حاد في الدورة الدموية

لفظ شخص في محافظة الدقهلية، أنفاسه الاخيرة، بمستشفى دكرنس ، نتيجة هبوط حاد في الدوره الدموية، عقب تعافيه من فبروس كورنا.





وأكد مصدر طبى بمديرية الصحة في الدقهلية، ان "احمد .ف ف" مقيم في اشمون الرمان، اصيب بفيروس كورونا ، وتم نقله لمستشفى الصدر وتلقيه العلاج وتم عمل مسحتين له ، وجاءت سلبيتان؛ مما ادى لحاله من السعاده لدى المتعافى.





واضاف المصدر" عقب تعافيه؛ ظل ملتزما بالعزل تماما ، ولكن فجأة توقفت عضلة القلب لديه، وحدث له هبوط حاد فى الدوره الدمويه أدت لوفاته".





وافاد المصدر أنه ستجرى له كافة الاجراءات الخاصه بالدفن وفقا لبروتوكول وزارة الصحه وسيقوم المستشفى بتغسيله وتكفينه.





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