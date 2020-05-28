7 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمعرض سيراميك في كفر الشيخ.. صور

تمكنت الحماية المدنية في كفر الشيخ برئاسة العميد رضا عبد الحميد، من السيطرة على حريق شب بمعرض سيراميك بمدينة الحامول، ولم تحدث خسائر في الأرواح، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.









وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد نشوب حريق بمعرض سيراميك وأدوات صحية، والطابق السكني الذي يعلوه.





على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف، ودفعت الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، بعد التهمت ألسنة الحريق محتويات الطابق السكني "الأول علوي".





كلف مدير الأمن، إدارة الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة اللازمة؛ لبيان سبب الحريق، وحصر تلفيات الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.







