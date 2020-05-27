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محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:41 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمود زيدان
أسفرت حملات الإزالة المكبرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، والتي قادها اللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، اليوم، عن إزالة  7 حالات تعد بقرى محلة القصب، كفر المنشي، الحمراء، ومسير.

وتمكنت الحملات، من إيقاف جميع الأعمال وإزالتها بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا استكمالًا للتصدي لجميع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، وفي إطار جهود محافظة كفر الشيخ، لمجابهة جميع التعديات بكل أنواعها.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحويل جميع المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة جميع أنواع التعديات حتى سطح الأرض، والتصدي بكل قوة لأي تعديات قد تطرأ خلال أجازة فترة عيد الفطر المبارك، وأيام الحظر هذا الأسبوع.

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إزالة 7 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور
إزالة 7 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور
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