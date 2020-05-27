إزالة 7 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور

يأتي هذا استكمالًا للتصدي لجميع التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، وفي إطار جهود محافظة كفر الشيخ، لمجابهة جميع التعديات بكل أنواعها.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحويل جميع المخالفين والمتعديين على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على إزالة جميع أنواع التعديات حتى سطح الأرض، والتصدي بكل قوة لأي تعديات قد تطرأ خلال أجازة فترة عيد الفطر المبارك، وأيام الحظر هذا الأسبوع.