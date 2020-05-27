لماذا الفتور بعد رمضان وانخفاض همة العبادة؟.. علي جمعة يجيب





يجب علينا المزيد من العمل، والمزيد من الإصرار، والمزيد من الترتيب حتى نصل إلى الديمومة التي أحبها النبي –صلى الله عليه وسلم-، فهذا مهم للغاية. ونبه ا لمفتي السابق إلى أنه علينا أن نلتفت إلى البرنامج اليومي وندرك أن برنامج الأشهر المختلفة يختلف عن برنامج رمضان، وأنه



