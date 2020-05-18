لعلك منهم.. علي جمعة يكشف عن 8 أشخاص يحبهم الله من عباده

في سياق متصل، أفاد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من علامات وأدلة حب الله ورضاه عن العبد هو دوام العون والتوفيق من الله –سبحانه-.

وواصل«عبد السميع» خلال إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه:« ما دليل قبول العبد عند الله؟ »، أنه يوجد أمر آخر أقوى يدل على قبول الله للعبد ورضاه عنه - إن شاء- وهو يدور حول الإجابة عن سؤال: «ماذا يشعر العبد تجاه ربه».





وأشار أمين الفتوى : " ممن ورد فى مأثور الحكم: أن السيدة رابعة العدوية مرت على رجل يقول : "يا ربى هل انت راضى عنى؟"، فقالت: "يا هذا انت إن كنت راضى عن الله فاعلم أن الله راضى عنك".