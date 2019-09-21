علامات حب الله للعبد.. دار الافتاء تحدد أمرين

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من علامات وأدلة حب الله ورضاه عن العبد هو دوام العون والتوفيق من الله –سبحانه-.

وأوضح«عبد السميع» خلال إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه:« ما دليل قبول العبد عند الله؟ »، أنه يوجد أمر آخر أقوى يدل على قبول الله للعبد ورضاه عنه - إن شاء- وهو يدور حول الإجابة عن سؤال: «ماذا يشعر العبد تجاه ربه».



